Nach zwei Jahren Corona-Pause: Aufbau für das Burg-Herzberg-Festival läuft

Am Donnerstag startet das Burg-Herzberg-Festival in Breitenbach. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

In wenigen Tagen beginnt bei Breitenbach (Hessen) das Burg-Herzberg-Festival. Die Vorbereitungen für dieses Hippiefest sind im Gange. Eine Reportage vom Aufbau lesen Sie hier:

Breitenbach - Auf dem Festivalgelände bei Breitenbach in Hessen werden sich in wenigen Tagen Bands wie New Model Army, Bukahara oder Blues Pills anmelden. 10.000 Karten sind bislang für dieses Jahr verkauft worden. „Weitere 1000 an der Abendkasse wären schön“, sagt Hans Cath, Geschäftsführer der Herzberg Festival GmbH.

Eine Reportage vom Aufbau des Burg-Herzberg-Festivals finden Sie auf fuldaerzeitung.de.

Vier Bühnen wird es geben, Raum für Camping und Parken, „Freak City“ und ein Areal, das „Neue Heimat“ heißt und wo es eher ruhiger zugehen soll. 50 bis 60 Stände werden aufgebaut. Die Händler kommen aus ganz Deutschland, alles keine großen Ketten, wie Cath betont. Wegen Corona fand das Festival 2020 und 2021 nicht statt. In diesem Jahr soll wieder so gefeiert werden wie vor der Pandemie.