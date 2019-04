Nach Verfolgungsjagd in Thüringen: Zwei Menschen flüchten zu Fuß und stürzen dabei von einer Brücke

Ein Autofahrer gibt Vollgas, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Als das Auto stoppt, rennen die beiden Insassen zu Fuß los und stürzen. Sie kommen ins Krankenhaus.

Auf der Autobahn 71 in Thüringen sind zwei Menschen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei schwer verletzt worden. Sie stürzten am Freitag von einer Brücke etwa zehn Meter in die Tiefe, als sie zu Fuß flüchteten, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Beide wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Mit Vollgas: Fahrer durchbricht Sperre

Die Polizei wollte das Auto zuvor auf der A71 kontrollieren, als der Fahrer das Anhaltesignal missachtete und das Gas durchdrückte. Anschließend durchbrach er mit dem Wagen eine Sperre an einem Tunnel.

Etwa 500 Meter hinter dem Tunnelausgang stoppte das Auto. Beide Insassen rannten davon, überstiegen die Leitplanke und stürzten schließlich von der Brücke. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Die Polizei setzte Spürhunde ein. Aufgrund der Spurensicherung war die Autobahn über einen Zeitraum von mehreren Stunden gesperrt. Das berichtet der MDR.

Erst kürzlich ist ein Video einer Verfolgungsjagd aufgetaucht, die die sich im Oktober 2018 zugetragen hat. Damals kam es auf der A12 zu dem Zwischenfall. Die Polizei machte sich auf die Verfolgung eines Fahrzeugs, das zuvor im Raum Magdeburg gestohlen worden war.

afp / dg