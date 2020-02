Klinik-Leitung bittet um Hilfe

+ © Dickopf Trauernde wollen in Leichen-Kühlkammer des Krankenhauses im Plettenberg: Die Polizei rückte an. © Dickopf

Polizei-Einsatz am Krankenhaus in Plettenberg im Sauerland: Die Klinik-Leitung hatte um Unterstützung gebeten, denn rund 50 Personen wollten in die Leichen-Kühlkammer. Das war der Grund.