Nach brutalem Tankstellenraub: SEK startet Mega-Razzia – 70 Mann unter Raub-Verdacht

Von: Sebastian Peters

Teilen

Das SEK stürmte am Abend die Wohnung in Tonndorf © Blaulicht-News.de

Nach dem Tankstellenraub in Hamburg-Rahlstedt stürmten Einsatzkräfte des SEK eine Monteur-Unterkunft in Tonndorf. 70 Mann standen unter Raub-Verdacht.

Hamburg – Es hat nur ein Wochenende gedauert, dann konnte die Polizei Hamburg schon einen Erfolg vermelden. Einer der mutmaßlichen Tankstellenräuber, die am Freitag, 04. November 2022, in Hamburg-Rahlstedt eine Tankstelle überfielen und Geld sowie Tabak erbeuteten, wurde am Montagabend, 07. November 2022, in einer Monteurwohnung in Hamburg-Tonndorf festgenommen.



Sei schneller informiert: die Blaulicht-News direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Nach Tankstellen-Überfall in Rahlstedt: SEK stürmt ganzes Wohnheim – 70 Mann unter Raub-Verdacht

Da sich die anderen beiden Komplizen womöglich auch in der Unterkunft an der Ahrensburger Straße aufhielten, wurde die komplette Unterkunft durch Spezialkräfte der Polizei gesichert und anschließend geräumt.



Weitere Blaulicht-Meldungen aus Hamburg: 23-jähriger Mann will Streit schlichten und wird niedergestochen – Lebensgefahr!

In dieser Unterkunft für Handwerker hat sich der mutmaßliche Dieb aufgehalten © Blaulicht-News.de

Mehr als 70 Personen wurde durch die Polizei kontrolliert. Viele wiesen Verbindungen zu Einbruchs- und Raubdelikten vor. Diverses Diebesgut wurde ebenfalls sichergestellt.

Das Sondereinsatzkommando sowie mehrere Diensthunde sicherten den Einsatz ab. Bei dem Überfall bedrohten die Täter die Kassiererin mit einer Schusswaffe und schlugen sie mehrfach.