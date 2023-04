Nach sonnigem Wochenende: Jetstream bringt kalte Luftmassen nach Deutschland

In der nächsten Woche soll es wieder kalt werden - sogar mit Nachtfrost. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Für das bevorstehende Achterbahn-Wetter in Deutschland machen die Meteorologen einen sogenannten Jetstream verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - In Deutschland steht in den nächsten Tagen ein Wetter-Wechsel bevor: Am Wochenende werden in weiten Teilen Deutschlands - so auch in Hessen und der Region Fulda - Temperaturen von mehr als 20 Grad erwartet, ehe es in der nächsten Woche einen Temperatur-Sturz geben soll. „Dann sind zeitweise kaum zehn Grad drin, und es gibt wieder Nachtfrost“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Freitag.

Gleichzeitig haben Länder in Südeuropa mit extremer Hitze zu kämpfen, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Schuld an dem krassen Temperatur-Unterschied innerhalb Europas und dem Achterbahn-Wetter in Deutschland ist laut Jung ein Jetstream. „Der Jetstream ist ein Starkwindband um die Nordhalbkugel. Er mäandriert um die gesamte nördliche Hemisphäre“, so der Meteorologe. Dieses Starkwindband „liegt für uns ziemlich ungünstig und macht den Weg für kalte Luftmassen auf Nordwesten frei“, erklärt Jung. Zugleich wölbe sich der Jetstream von Süden nach in Richtung Norden. „Damit wiederum ist aus Afrika der Weg für große Hitze nach Spanien und Portugal frei.“