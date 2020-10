Nach brutalem Lehrer-Mord – Lehrerin äußert klare Forderung

Lehrer Samuel Paty wurde in Frankreich von einem mutmaßlichen Terroristen hingerichtet. In mehreren deutschen Städten finden heute Mahnwachen statt.

Bielefeld/Paderborn – Am heutigen Freitagnachmittag wird auf mindestens zwei Kundgebungen in NRW des französischen Lehrers gedacht, der am 16. Oktober von einem mutmaßlichen islamistischen Terroristen ermordet wurde. In Paderborn und in Bielefeld werden Mahnwachen abgehalten, um an den getöteten Samuel Paty zu erinnern, wie das Nachrichtenportal owl24.de* berichtet.

Das Bündnis gegen Rechts und die Initiative „extremdagegen“ hatten zu den Veranstaltungen aufgerufen. Außerdem hat eine Lehrerin sich zu der Situation an deutschen Schulen geäußert und eine klare Forderung formuliert. Mehr dazu lesen Sie bei den Kollegen aus Bielefeld. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)