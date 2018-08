Mysterium: Unbekannter Mann aus dem Wald - Polizei steht vor unlösbarem Rätsel

Mysterium: Wer ist dieser tote Mann aus dem Wald? Die Polizei steht vor einem scheinbar unlösbarem Rätsel.

Rotenburg a.d. Fulda - Es liest sich wie ein ARD-Tatort: Die Polizei in Osthessen findet in einem Waldstück bei Rotenburg das Skelett eines Unbekannten, wie extratipp.com* berichet. Bundesweit wird ermittelt, ein rekonstruiertes Fahndungsfoto wird veröffentlicht. Doch auch zwei Jahre später steht die Polizei vor einem scheinbar unlösbarem Rätsel: Wer ist der tote Mann aus dem Wald?

Mysterium Rotenburg: Unlösbares Rätsel für Polizei - Wer ist Mann aus dem Wald?

Was weiß die Polizei Osthessen bisher über die Leiche des Mannes, die in einem Waldstück bei Rotenburg a.d. Fulda im Februar 2016 gefunden wurde? Fest steht: Es handelt sich um einen Mann. Das ergab eine DNA-Untersuchung. Laut Gerichtsmedizin soll es sich um einen Mann im fortgeschrittenen Erwachsenenalter handeln. Gefundene Bekleidungsreste in Größe 54 ließen den Rückschluss für die Beamten zu, dass der Mann in dem Wald einige Jahre gelegen haben müsse. Die Polizei in Bad Hersfeld hatten Anfang Juni Aufnahmen von Gesichtsrekonstruktionen veröffentlicht und sich darüber Informationen erhofft. Ein weiterer Hinweise führt nach Bayern:

In der Jacke befand sich eine Brille in einem Etui. Das Etui trug einen Werbeaufdruck eines Optikers aus Weiden in der Oberpfalz. Denkbar ist, dass der Unbekannte aus der Region kommt und in Rotenburg nur zu Besuch war.

Mysterium Rotenburg: Unlösbares Rätsel: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Osthessen weiß auch zweieinhalb Jahre nach dem Auffinden der Leiche in einem Waldstück bei Rotenburg nicht, was passiert ist. Immerhin: Spuren eines Gewaltverbrechens gibt es wohl nicht. Dennoch bittet die Polizei weiter um Hilfe: Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320, in Rotenburg, 06623/9370 oder jede andere Polizeidienststelle.

Matthias Kernstock

