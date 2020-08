Weil sie Mundschutz tragen sollte: 36-Jährige rastet am Freiburger Hauptbahnhof aus

Im Hauptbahnhof in Freiburg randalierte eine Frau, weil sie eine Maske tragen sollte.

Eine Maskenverweigerin wurde von dem Personal eines Lebensmittelgeschäfts im Hauptbahnhof Freiburg darauf hingewiesen, dass sie einen Nasen-Mund-Schutz tragen sollte. Weil sie nur das T-Shirt über die Nase zog, verwiesen die die Mitarbeiter des Ladens. Daraufhin randalierte sie.

Freiburg - Trotz Lockerung der Corona-Maßnahmen gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Läden weiterhin Maskenpflicht. Am Hauptbahnhof Freiburg wollte eine Frau trotz Anweisung des Personals eines Lebensmittelgeschäfts keinen Nasen-Mund-Schutz tragen.

Wie BW24* berichtete, zog sich die Frau ihr T-Shirt über die Nase und wurde daraufhin von den Mitarbeitern des Ladens verwiesen. In Folge dessen rastete die 36-Jährige aus und randaliert in dem Geschäft.

Mitte Juli gab es einen ähnlichen Fall am Bahnhof in Tuttlingen. Teilnehmer einer Anti-Corona-Demonstration waren auf dem Weg nach Stuttgart und weigerten sich im Zug eine Maske zu tragen (BW24* berichtete). Die Situation eskalierte. *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.