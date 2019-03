Mit 560 PS gegen Mast! Audi-Fahrer tot - dieser Unfall schockiert sogar Einsatzkräfte

Schreckliche Szenen bei einem Unfall mit einem 560 PS starken Audi RS6 auf der Autobahn A81 bei Mundelsheim in Baden-Württemberg. Der Fahrer ist tot.

Mundelsheim (Baden-Württemberg) - Wie *HEIDELBERG24 berichtet, ereignete sich der schreckliche Unfall um kurz nach 23 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart. Bei Mundelsheim wechselte ein Lkw-Fahrer seine Maschine auf die mittlere Spur. Ein von hinten heranrasender Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und konnte nicht mehr bremsen.

A81 bei Mundelsheim: Audi RS6 kracht auf Autobahn in Lkw - Fahrer tot

Mit mehr als 200 km/h krachte der PS-starke Audi RS6 in das flache Heck der Zugmaschine und wurde in die Luft katapultiert. Der Sportkombi schleuderte gegen einen Brückenpfeiler und zerschmetterte.

Horror-Unfall auf A81: Audi-Fahrer aus Auto geschleudert - Auto um Stahlträger gewickelt

Der Audi wickelte sich bei dem Horror-Unfall auf der A81 derart um den Stahlträger, dass das Auto in zwei Teile gerissen wurde. Der 68-jährige Fahrer wurde aus seinem Wagen auf die A81 geschleudert. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Um den Unfallwagen zu bergen, musste die Feuerwehr eine hydraulische Rettungsschere einsetzen. Die A81 blieb während der schwierigen Bergung in beide Fahrtrichtungen über mehrere Stunden voll gesperrt. Auch echo24.de* berichtet über den schrecklichen Unfall auf der A81 bei Mundeslheim. Nach dem tödlichen Unfall auf der A81 und dem daraufhin kilometerlangen Stau, hat es einen weiteren Crash mit tragischen Folgen gegeben.

Video: Auto schleudert gegen Mast an Fahrbahnrand - Fahrer tot

