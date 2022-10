Muezzin-Ruf ab Freitag in Köln zu hören

Ab Freitag sind in Köln Muezzin-Rufe zu hören (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ab Freitag gibt es in Köln den Muezzin-Ruf. Um 13:24 Uhr ist der arabische Gebetsruf zu hören. Der Muezzin-Ruf wird dann in Teilen der Stadt zu hören sein.

Köln – Ab Freitag, 14. Oktober, ist in Köln neben Kirchenglocken auch der Muezzin-Ruf zu hören. Über Lautsprecher ist er um 13:24 Uhr in Teilen der Stadt zu hören. Bis zu 96 Dezibel ist der muslimische Gebetsruf laut. Das entspricht der Lautstärke eines auf der Autobahn fahrenden LKWs.

24RHEIN erklärt, wann der Muezzin-Ruf zu hören ist und was gesungen wird.

Der Gebetsruf ist dabei auf Arabisch – auch in Köln. Er findet jeden Freitag statt, nach der Freitagspredigt und vor dem Freitagsgebet. Die genaue Uhrzeit ändert sich jedoch immer wieder. (jw)