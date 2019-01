Horror-Unfall am Morgen: Schweinelaster umgekippt – drei Tote

Am Montagmorgen kamen bei einem Crash im Münsterland mehrere Menschen ums Leben (Symbolfoto).

Schrecklicher Unfall im Morgenverkehr: Auf einer Bundesstraße im Münsterland prallte ein LKW frontal gegen ein Auto. Drei Menschen starben.

Bocholt – Es war ein schrecklicher Anblick, der sich den Rettungskräften am frühen Montagmorgen auf einer Bundesstraße im Münsterland bot. Ein Schweinetransporter geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen ein Auto.

Drei Insassen des Wagens starben an der Unfallstelle. Der LKW kippte um und einige Schweine brachen aus. Es ist unklar, ob sie sogar notgeschlachtet werden müssen. Noch immer sind die Rettungskräfte vor Ort an der Bundesstraße in Bocholt (Münsterland). Alles Wichtige zu dem schrecklichen Unfall lesen sie bei den Kollegen von msl24.de*.

