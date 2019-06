Zwei Verletzte: Frau will ihr Auto wenden – und übersieht den Gegenverkehr

Ein Wendemanöver misslang einer Autofahrerin neulich in Münster: Sie hatte ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn übersehen – und so kam es zum Zusammenstoß.

Münster – Zwei Frauen wurden bei einer Kollision am Donnerstagmorgen auf der Münsterstraße verletzt. Eine 30-Jährige war dort um 7.40 Uhr in Richtung Domstadt unterwegs. Dann setzte sie jedoch zu einem Wendemanöver an, wie msl24.de* berichtet.

Ihr entgegen kam eine 45-Jährige aus Münster. Das Auto übersah die 30-Jährige jedoch aus bislang ungeklärten Gründen. Es kam zum Zusammenstoß.

Münster: Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Münsterstraße musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden – "es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es in Münster nur einen Tag zuvor: Dabei musste ein Radfahrer eine Vollbremsung einlegen – und flog über den Lenker. Kurz zuvor war es zu einer gefährlichen Situation in Münster gekommen: Eine Frau raste über die Bahngleise – sie fiel in Sekundenschlaf.

