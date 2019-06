Bewaffneter Überfall auf Baumarkt: Räuber schießt auf Angestellten

In einem Geschäft in Münster schoss ein unbekannter Täter mit einer Waffe auf einen Angestellten. (Symbolbild)

Mit maskiertem Gesicht betrat ein unbekannter Mann einen Baumarkt. Dann zog er eine Waffe – und schoss mehrfach um sich.

Münster – Zu einem lebensgefährlichen Raubüberfall kam es in einem Baumarkt im westfälischen Münster: Am Donnerstagnachmittag betrat gegen 13.15 Uhr ein Mann das Geschäft an der Münsterstraße. Er trug eine schwarze Maske über seinem Gesicht. Als er sich näherte, zog der Unbekannte plötzlich eine Schusswaffe, wie msl24.de* berichtet.

Der Räuber schoss mit der Waffe um sich: Zuerst in die Luft – dann in Richtung eines Angestellten. Danach forderte er Bargeld. Er erbeutete mehrere hundert Euro, die er in einen weißen Mülleimer steckte. Dann floh der Täter aus dem Baumarkt in Münster.

Raubüberfall in Münster: Polizei sucht Zeugen

Der Angestellte, auf den der Täter geschossen hatte, wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt. Weitere Zeugen sahen den flüchtigen Räuber nach der Tat auf der Straße Am Brockhoff in Münster dabei, wie er einen schwarzen Rucksack aus einem Gebüsch zog. Dann floh er damit weiter in Richtung des dortigen Friedhofes und verschwand.

+ Nach dem Überfall auf den Baumarkt in Münster floh der Täter über die Straße "Am Brockhoff". © Goog le Maps Screenshot

Münster: Fahndung nach Täter läuft

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei der Waffe vermutlich um eine Schreckschusspistole. Die Polizei in Münster hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Hinweise zum Täter und dem Raub nehmen die Beamten telefonisch unter der Rufnummer 0251/27 50 entgegen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

zirka 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß



schlank

trug helle Hose, dunkles, langärmliges Kapuzenoberteil, Käppi

trug weiße Latexhandschuhe und eine schwarze Maske mit Augenlöchern

Erst vor Kurzem ereignete sich ein Raub auf einem Supermarkt in Münster: Dabei stach der Täter mit einem Messer auf eine Angestellte ein. Die Polizei suchte auch in diesem Fall Zeugen. Kurz danach kam es hingegen zu einem kuriosen Einsatz: Beamte der Polizei in Münster nahmen einen Mann in einer Mülltonne fest.

