Leiche lag jahrelang in der Wohnung: Bekannte klauten Geld von Totem

Ein Mann lag in der Nähe von Münster acht Jahre lang tot in seiner Wohnung. (Symbolbild)

Ein erschreckender Fall wurde im Münsterland aufgedeckt. In einer Wohnung wurde ein toter Mann gefunden, der dort jahrelang leblos lag. Jetzt wurde bekannt, wie seine Bekannten ihn schamlos ausnutzten, als er bereits tot war.

Leichenfund in der Nähe von Münster

Toter lag acht Jahre lang in seiner Wohnung

Schlimme Details enthüllt

Senden – Eine schlimme Entdeckung machte die Polizei neulich in einer Stadt nahe Münster: Während einer Evakuierung in einem Mehrfamilienhaus wurde in einer Wohnung eine Leiche entdeckt. Wie sich herausstellte, lag der 59-Jährige dort laut msl24.de* acht Jahre leblos, ohne dass es jemand bemerkte.

Wie eine anschließende Obduktion ergab, verstarb der Mann vermutlich zum Jahreswechsel 2011/2012. Während dieser acht Jahre meldete nur eine einzige Nachbarin das Verschwinden des 59-Jährigen in Senden bei Münster telefonisch bei der Polizei. Einen Einsatz vor Ort hatte es diesbezüglich jedoch nie gegeben.

Leiche in der Nähe von Münster gefunden: Schlimme Details bekannt

Die Todesursache konnte bislang nicht geklärt werden. Ausgeschlossen wurde jedoch, dass der Mann durch Fremdeinwirkung ums Leben kann. Nicht nur die Leiche des Mannes wurde in Senden nahe Münster gefunden, sondern auch dessen toter Hund. Doch jetzt kamen weitere schlimme Details ans Licht.

Wie jüngste Ermittlungen ergaben, haben Bekannte den Toten vermutlich schamlos ausgenutzt. So sollen sie von seinem Bankkonto Geld abgehoben haben, da sie bereits vermuteten, dass der 59-Jährige verstorben sei. Zudem sollen einige Anwohner des Hauses in Senden die Post des Verstorbenen zunächst aufbewahrt, dann jedoch weggeschmissen haben.

Münster: Toter wurde von Bekannten ausgenutzt – Polizei leitet Verfahren ein

Die Polizei fand während mehrerer Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch (30. Oktober) in Senden und Münster Beweise zu diesen Verdachtsmomenten. Es wurden Verfahren wegen Betrugs und der Verletzung des Briefgeheimnisses gegen mehrere Personen eingeleitet.

Auch in einer anderen Stadt im Münsterland wurde eine Leiche entdeckt: Passanten sahen einen Toten in Coesfeld im Wald liegen, wie msl24.*de ebenfalls berichtet. Die Identität des Mannes konnte noch immer nicht geklärt werden. Jetzt hat die Polizei Fotos veröffentlicht. Ebenfalls berichtet msl24.de* über diesen grausamen Fall: Ein 55-Jähriger hat in Neuenkirchen seine eigene Mutter im Brunnen ertränkt. Grund war wohl ein Streit ums Erbe.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.