Eigene Tochter jahrelang missbraucht: Vater sagt vor Gericht aus

Ein 43-Jähriger steht in Münster vor Gericht: Er soll seine Tochter missbraucht haben.

Es sind schlimme Taten, die einem 43-Jährigen vorgeworfen werden. Er soll seine eigene Tochter über mehrere Jahre schwer missbraucht haben. Jetzt kam es zum Prozessauftakt.

Münster – Ein 43-Jähriger steht derzeit vor dem Landgericht in Münster. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2013 und 2019 seine leibliche Tochter mehrfach schwer sexuell missbraucht zu haben – alles in der gemeinsamen Wohnung.

Am Mittwoch (18. Dezember) kam es nun zum Prozessauftakt in Münster. Dort äußerte sich der Angeklagte zu den Vorwürfen. Die schrecklichen Details, die am Landgericht ans Licht kamen, erschütterten sogar die Anwälte des Opfers. Lesen Sie dazu mehr auf msl24.de*.

