Tankstelle mit Machete überfallen: Polizei fahndet nach Räuber mit Dutt

Ein Räuber überfiel eine Tankstelle in Münster. (Symbolbild)

Ein Räuber ist derzeit auf der Flucht: Er hat eine Tankstelle überfallen. Die Polizei hat jedoch vier wichtige Zeugen im Visier.

Tankstelle in Münster überfallen

Täter mit Machete unterwegs

Vor dem Raub traf er vier Personen

Münster – Am Dienstagmorgen (22. Oktober) wurde eine Tankstelle auf der Weseler Straße überfallen. Um 2.13 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum des Geschäfts im westfälischen Münster und hatte dabei eine Art Machete in der Hand, wie msl24.de* berichtet.

Der Räuber bedrohte den Angestellten der Tankstelle mit dieser Machete. Daraufhin griff der Unbekannte in die Kasse, schnappte sich mehrere Geldscheine und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung, wie die Polizei Münster berichtet.

Wie erste Ermittlungen der Beamten in dem Fall ergaben, unterhielt sich der Gesuchte kurz vor dem Raubüberfall in Münster mit einem Quartett. Die Frau und drei Männer, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren, traf der Täter in dem Moment zufällig und unterhielt sich für eine kurze Zeit mit ihnen.

Überfall in Münster: Polizei sucht nach wichtigen Zeugen

Die Polizei Münster vermutet, dass der Täter den vier Zeugen persönlich bekannt ist. Insbesondere das Quartett sowie andere mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Rufnummer 0251/27 50 abgegeben werden. Der Gesuchte konnte folgendermaßen beschrieben werden:

er ist etwa 1,85 Meter groß

hat eine schlanke Figur

er trug zur Tatzeit einen tarnfarbenen Rucksack mit sich

er hatte eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe der Marke Reebok an

über das Gesicht hatte er eine weiße Strumpfmaske mit Sehschlitzen gezogen

die Haare auf dem Kopf waren zu einem Dutt zusammengebunden

Tankstellen-Überfälle sind in der Domstadt keine Seltenheit. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Tankstelle in Münster überfallen. Daraufhin schnappte die Polizei drei Täter, von denen zwei noch minderjährig waren. Nicht weit entfernt vom jüngsten Tatort ereignete sich dieser Raubüberfall: Drei Männer überfielen nachts in Münster eine Tankstelle. Sie bedrohten den Angestellten mit einem Messer und forderten Geld.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.