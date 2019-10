"Schnell, schnell": Maskierter Räuber bedroht Angestellten mit Messer

Er zückte ein Messer und schrie den Mitarbeiter an: Ein Geschäft wurde kürzlich von einem maskiertem Mann überfallen. Der Täter verlangte die Herausgabe des Bargelds – auf Russisch.

Bewaffneter Raubüberfall in Münster

Maskierter geht mit einem Messer auf Angestellten los

Täter forderte Bargeld von seinem Opfer

Münster – Die Polizei ermittelt nach einem bewaffneten Raubüberfall, der sich in der Domstadt ereignet hat. Ein Unbekannter hat am Samstagabend (12. Oktober) ein Geschäft auf der Schulte-Hermann-Straße im Stadtteil Roxel überfallen. Über den Vorfall berichtet msl24.de*.

Überfall in Münster: Täter schnappt sich Geld und flieht

Um 20.55 Uhr, also kurz vor Ladenschluss, betrat der Mann das Geschäft und hielt einem Angestellten plötzlich ein Messer entgegen. Der Täter forderte von ihm, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Wie die Polizei aus Münster mitteilt, schrie der Unbekannte dabei immer wieder "dawai, dawai, schnell, schnell". "Dawai" ist Russisch und bedeutet so viel wie "los".

Der 23-jährige Angestellte hielt dem Räuber nach dessen Aufforderung schließlich den Kasseneinsatz entgegen. Daraufhin griff der Täter nach der ganzen Lade und verschwand samt seiner Beute in Richtung Pienersallee in Münster.

Polizei in Münster sucht Täter und Zeugen nach Überfall

Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann. Hinweise, die zum Täter führen, werden unter der Rufnummer 0251/27 50 entgegengenommen. Der Gesuchte konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

kräftig gebaut

Dreitagebart

rot-lila-farbene Strickmütze mit Löchern an den Augen bis zum Mund herunter gezogen

braue Bomberjacke mit Kapuze

Hose mit Camouflage-Muster (Tarnfarben)

Erst wenige Tage zuvor kam es in der Domstadt bereits zu einem bewaffneten Raub: Ein maskierter Mann hatte in Münster ein Wettbüro überfallen. Er bedrohte den Angestellten dabei mit einer Pistole und verlangte ebenfalls das Bargeld aus der Kasse, wie msl24.de* berichtet. Darüber hinaus kam es am vergangenen Wochenende zu einem tragischen Unfall in der Westfalenmetropole: Eine Autofahrerin prallte bei Münster gegen einen Baum. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch direkt an der Unfallstelle verstarb.

