27-Jähriger bei Raubüberfall zu Boden geprügelt: Verfolgten die Täter ihn gezielt? 

Ein 27-Jähriger befand sich am Wochenende auf dem Heimweg in Münster, als er von Fremden angesprochen wurde. Dann traf ihn ein Schlag.

Münster – In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-Jähriger auf dem Heimweg überfallen. Er stieg kurz vor Mitternacht aus dem Bus aus Richtung Innenstadt an der Haltestelle Preußenstadion aus, wie msl24.de* berichtete.

"Von dort lief er zu Fuß in Richtung Siemensstraße Ecke Trautmansdorffstraße", teilte die Polizei Münster mit. Plötzlich traten ihm zwei Unbekannte entgegen und sprachen den Münsteraner an.

Münster: Täter nach Raubüberfall gesucht

Unmittelbar schlug einer der Täter den 27-Jährigen zu Boden. Nachdem die beiden auf den Münsteraner eingetreten hatten, raubten sie ihm Bargeld, Schlüssel und Ausweis. Mit der Beute flohen sie in Richtung der Hammer Straße.

+ An dieser Straßenecke wurde der 27-Jährige überfallen. © Screenshot Goo gle Maps Es ist nicht auszuschließen, dass die Angreifer bereits mit ihrem Opfer im Bus saßen und dem Mann danach folgten. Im Zuge der Fahndung nach den Tätern veröffentlichte die Polizei Münster eine Personenbeschreibung. Hinweise werden von den Beamten unter 0251/27 50 entgegengenommen.

südländisches Erscheinungsbild

25 bis 30 Jahre

dunkel gekleidet

