Autobahnpolizisten trauen ihren Augen nicht: Pferd sitzt im Kofferraum

In einem Opel

+ © Polizei Münster Lediglich an den beiden Haltegriffen war das Pferd mit einem Seil „angeschnallt“ © Polizei Münster

Eine ganz besondere Fracht an Bord fand die Autobahnpolizei in Münster. Sie stoppten einen Opel SUV, in dessen Kofferraum ein Pferd stand.