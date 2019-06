21-Jähriger schreitet bei Prügelei ein – und wird brutal zusammengeschlagen

Er zeigte Zivilcourage – und wurde dann selbst verprügelt: Ein 21-Jähriger eilte einem jungen Mann zur Hilfe. Damit zog er den Zorn der Schläger auf sich.

Münster – Brutal ging eine Gruppe von Schlägern in der Nacht zu Sonntag vor: Sie verprügelten mehrere junge Männer. Um 3.10 Uhr war ein 20-Jähriger mit zwei Freunden auf dem Heimweg. Als sie über den Prinzipalmarkt fuhren, wurden sie plötzlich von mehreren Personen angegriffen, wie msl24.de* berichtet.

Die Fremden traten den Münsteraner von seinem Fahrrad. Dann prügelten sie auf den am Boden liegenden Mann ein. Auch seine Begleiter wurden zum Opfer der Attacke.

Münster: 21-Jähriger will helfen

Ein 21-Jähriger aus Münster beobachtete die brutale Szene – und bewies Zivilcourage. Er machte die Schläger mit Rufen auf sich aufmerksam. Die Männergruppe ließ schließlich von ihren Opfern ab und wandte sich dem mutigen Helfer zu.

Der junge Mann versuchte daraufhin, vor den Schlägern zu flüchten. Doch sie holten ihn ein und "verletzten ihn noch brutaler als die Opfer zuvor", wie die Polizei Münster berichtet. Die Täter klauten das Handy des 21-Jährigen und ließen ihn dann verletzt zurück.

Nach Schlägerei in Münster: Täter gefasst

Die hinzugerufene Polizei konnte die drei Schläger jedoch kurz darauf festnehmen. Sie stellten die 20- und 21-Jährigen in der Loergasse. Das gestohlene Smartphone fanden sie in der Tasche eines Täters. Der verletzte Helfer wurde indes von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Münster gebracht.

