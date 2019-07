Freilaufender Spaniel attackiert anderen Hund – Besitzer gehen einfach weiter

In Münster wurde ein Hund von einem freilaufendem Spaniel gebissen. (Symbolbild)

Zugebissen hatte kürzlich ein Hund während eines Spazierganges: Der Spaniel attackierte einen anderen Vierbeiner. Die Besitzer zeigten sich jedoch uneinsichtig.

Vorfall am Kanal in Münster

Hund von freilaufendem Spaniel gebissen

Polizei eingeschaltet

Münster – Am Dienstagabend ging eine 26-Jährige im westfälischen Münster mit ihrem Hund Gassi. Als die beden an der Kanalpromenade entlang spazierten, kamen ihnen zwei unbekannte Personen mit ihren beiden Spaniels entgegen, wie msl24.de* berichtet.

Einer der beiden Hunde, ein schwarzer Spaniel, war nicht angeleint. Als er auf den Hund der 26-Jährigen traf, beschnüffelte er zunächst den anderen Vierbeiner. Doch dann biss das Tier plötzlich zu. Die Besitzerin griff ein: Sie trennte die Hunde, indem sie den angreifenden Spaniel packte und ihn zur Seite warf.

Nach Beißattacke: Hundebesitzer aus Münster gesucht

Nach dem Vorfall bat die 26-Jährige aus Münster die beiden Besitzer des Spaniels, gegenseitig die Personalien auszutauschen. Doch das Duo zeigte sich laut Polizei uneinsichtig. Erst kam es zum Wortgefecht zwischen den drei Personen – dann entfernten sich die Besitzer der Spaniels.

Die Besitzerin des gebissenen Hundes zeigte die Beiden später bei der Polizei an. Die Beamten bitten nun um Hinweise: Wer kann etwas zu den Gesuchten sagen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Münster zu melden (0251/27 50). Die Frau beschrieb die beiden Personen wie folgt:

Die Frau: etwa 30 Jahre alt

etwa 30 Jahre alt zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß

schlanke Statur

blonde, schulterlange Haare

Badebekleidung und darüber ein grünes Kleid

Der Mann: etwa 1,85 Meter groß

etwa 1,85 Meter groß normale bis sportliche Figur

Halbglatze und kurze Haare

kurze Hose und T-Shirt

Der angeleinte Hund : Spaniel

: Spaniel etwas kleiner als der andere Hund

braun-weiß gefleckt

Der frei laufende Hund: Spaniel, etwas größer

Spaniel, etwas größer krauses, schwarzes Fell und hängende Ohren

