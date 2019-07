Frau schwer verletzt aus metertiefer Baugrube geborgen

Eine Frau stürzte in diese Baugrube in Münster – und musste schwer verletzt geborgen werden.

Sie stürzte plötzlich: Als eine Fahrradfahrerin in Münster zu Fall kam, landete sie in einer Baugrube – und musste mit schweren Verletzungen geborgen werden.

Frau nach Unfall schwer verletzt

Sturz in metertiefe Baugrube

Polizei unsicher über Ursache

Münster – Als eine Frau in Westfalen kürzlich mit ihrem Elektrofahrrad die Steinfurter Straße nach Nienberge entlang fuhr, passierte sie am frühen Morgen eine Baustelle. Diese blockierte einen Teil des Radweges, wie msl24.de berichtet.

Die 77-Jährige fuhr an der gesicherten Baustelle in Münster vorbei, fiel dann aber plötzlich und stürzte in die Grube – so zumindest die ersten Ermittlungen der Polizei. Die Ursache für ihren Sturz konnten die Beamten bisher aber nicht klären.

Straße in Münster für Rettungsaktion gesperrt

Zeugen riefen die Polizei, sodass die Frau aus Münster wenige Zeit später von Rettungskräften aus der Baugrube geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Für diese Rettungsmaßnahmen musste die Steinfurter Straße am Dienstag komplett gesperrt werden. Außerdem stellten die Beamten noch das Pedelec der 77-Jährigen sicher.

Die Frau aus Münster hatte sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei. Von einem Schwerverletzten sprechen die Beamten, wenn die verunglückte Person mindestens 24 Stunden zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus bleiben musste.

