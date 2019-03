Dreister Dieb: Frau im Zug ausgeraubt – Polizei fahndet nach Täter

Eine 70-Jährige wurde in einem Zug beklaut. Bis heute wurde der Täter nicht gefunden. Jetzt wird per Überwachungsfotos nach dem Mann gefahndet.

Münster – Bereits am 6. Februar geschah die Tat: Eine 70-Jährige war in einem Zug nach Münster unterwegs. Als sie gegen 11 Uhr am Hauptbahnhof ausstieg, klaute ein Mann eine Geldbörse aus ihrer Tasche. Von diesem Fall berichtet msl24.de*.

Mit der EC-Karte im Portemonnaie kaufte der Dieb Fahrkarten am Automaten an den Hauptbahnhöfen in Münster und Essen. Zudem hob er in Münster am Bremer Platz Bargeld ab. Wenig später führte er an selber Stelle eine Überweisung durch.

Münster: Täter klaut 2500 Euro von Seniorin

Noch am selben Abend hob der Gesuchte erneut Geld in Essen ab. Insgesamt beklaute er die 70-Jährige um 2500 Euro. Da die Ermittlungen bislang erfolglos blieben, hat die Bundespolizei nun Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese zeigen den Täter am Bahnhof in Münster.

+ Dieses Foto zeigt den Täter beim Geldabheben. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Fahndung nach dreistem Dieb aus Münster: Wer kennt diesen Mann?

Der Mann wird wegen Diebstahls und Computerbetrugs gesucht. Die Polizei fragt daher: Wer kennt die Person auf den Fotos? Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0800/6 88 80 00 oder jeder anderen Dienststelle entgegen.

