Berauscht am Steuer: 69-Jähriger rast über zwei rote Ampeln

Zuerst fuhr er in Schlangenlinien über die Straße, dann endete seine Fahrt im Grünstreifen: Als die Polizei den 69-jährigen Fahrer kontrollierte, entdeckten sie mehr als nur eine Alkoholfahne.

Münster – Am Sonntagnachmittag sorgte gegen 15 Uhr ein Autofahrer (69) im westfälischen Münster für Aufsehen. Der Mann fiel zunächst einem Zeugen durch seine Fahrweise auf dem Kardinal-von-Galen-Ring auf: Dort fuhr er in Schlangenlinien über die Fahrbahn. Dann ignorierte er noch zwei rote Ampeln und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen, wie msl24.de* berichtet.

Der Zeuge alarmierte die Polizei Münster, die den Fahrer des Mazdas kontrollierte. Hierbei gab dieser an, dass er sowohl Alkohol getrunken als auch Medikamente zu sich genommen hatte. Die Beamten stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,9 Promille fest.

Münster: Konsequenzen für alkoholisierten Fahrer

Die Beamten aus Münster nahmen dem Fahrer sofort den Führerschein ab. Anschließend entnahmen sie ihm noch eine Blutprobe. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

