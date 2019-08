Autofahrer rast gegen Ampel – dann wird er aggressiv

Er raste ungebremst gegen eine Ampel: Ein Mann baute am Wochenende einen Unfall – als die Sanitäter eintrafen, wurde der Mann jedoch aggressiv.

Münster – Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem schweren Unfall im westfälischen Münster. Um 6.09 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Toyota unterwegs. Er war zuvor von der A43 auf die Umgehungsstraße gefahren und wollte diese am Albersloher Weg verlassen. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab, wie msl24.de* berichtet.

Der Mann raste frontal gegen einen Ampelmasten – durch den Aufprall kippte dieser um. Als kurz darauf die Rettungskräfte eintrafen, reagierte der Mann aus Münster aggressiv und versuchte vom Unfallort zu flüchten.

Münster: 37-Jähriger nach Unfall in Krankenhaus

Die Sanitäter konnten den 37-Jährigen an der Flucht hindern. Auch gegenüber der Polizei zeigte der Mann wenig Einsicht. Diese rochen den Alkohol in seiner Atemluft – doch der Autofahrer weigerte sich, einen Test zu machen. Deshalb wurde dem Mann, der in ein Krankenhaus in Münster gebracht wurde, eine Blutprobe entnommen. Die Ampel an der Unfallstelle wurde komplett zerstört.

