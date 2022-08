Müngstener Brücke: 125-Jahr-Feier am Wochenende - großes Programm

Von: Kerstin Neuser

Teilen

Sie ist Anwärterin auf den Titel Weltkulturerbe: Die Müngstener Brücke überspannt seit 125 Jahren das Tal der Wupper zwischen Solingen und Remscheid. Der Brückenpark ist Besuchermagnet. © Archivfoto: Christian Beier

Die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands steht seit 125 Jahren. Am Wochenende 27./28. August wird im Bergischen Land gefeiert. Dabei geht es auch um den Schwindel rund um den Bau der Müngstener Brücke.

Solingen. 465 Meter lang, 107 Meter hoch thront sie über der Wupper: Die Müngstener Brücke gilt als Meisterwerk der Baukunst. Vor 125 Jahren wurde die bis heute höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands eingeweiht, die im Bergischen Land Solingen und Remscheid verbindet. Aktuell läuft die Bewerbung als Weltkulturerbe. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.

Am 27./28. August ist Brückenjubiläum. Gefeiert wird im Brückenpark Müngsten - er ist Besuchermagnet im Bergischen Land.

Es gibt Dampfzug-Sonderfahrten über den Stahl-Giganten, eine Oldtimer-Rally, Klettertouren auf dem Brückensteig hinauf in 100 Meter Höhe und am Sonntag einen Familientag. Tausende Besucher werden erwartet. Wie das gesamte Programm zum Brückenjubiläum der Müngstener Brücke aussieht, verrät solinger-tageblatt.de.

Los geht es am Samstag mit dem Start der Six Bridges Rally mit Oldtimern unter der Müngstener Brücke. 6000 Kilometer in 16 Tagen liegen vor den Teilnehmern - entlang an allen sechs Bogenbrücken, die sich gemeinsam um den Titel Weltkulturerbe bewerben.

Ohne diese Bogenbrücken hätte es den Eiffelturm in Paris wohl nie gegeben - Gustav Eiffel konstruierte sie sozusagen als Fingerübung für den Eiffelturm. Von Solingen führt die Six Bridges Rally nach Italien, Frankreich und Portugal - und zurück nach Solingen.

Rehabilitiert werden soll beim Brückenjubiläum auch der „verschwundene Ingenieur“: Offenbar wurde der wahre Brückenkonstrukteur aus den Geschichtsbüchern getilgt. Nicht MAN-Chef Anton von Rieppel sondern Bernhard Rudolf Bilfinger dürfte der wahre Vater der Müngstener Brücke sein. Welches Netz aus Lügen, Intrigen, Täuschung und Tarnung sich um den Bau rankt, hat das Solinger Tageblatt recherchiert (Achtung: Der Artikel liegt hinter der Bezahlschranke). Zu Ehren Bilfingers wird am Samstag beim Brückenjubiläum eine Stele eingeweiht.