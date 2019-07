Münchner bekommt Besuch von unbekanntem Mann - kurz darauf steckt ein Messer in seiner Brust

Ein Mann wurde in München unvermittelt mit einem Messer attackiert (Symbolbild).

Ein versuchtes Tötungsdelikt treibt die Polizei in München um. Nach einer unvermittelten Attacke musste ein 59-Jähriger notoperiert werden.

München - Am Mittwoch, 10.07.2019, kam es gegen 21.15 Uhr in München-Obergiesing zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 59-jähriger Deutscher wurde von einem ihm nicht näher bekannten Mann in seiner Wohnung aufgesucht.

Aus noch nicht näher bekannten Umständen schlug der Besucher unvermittelt auf den Wohnungsinhaber ein und stieß ihm ein Messer in die Brust. Nach Angaben des Opfers nahm dann der unbekannte Täter noch eine kleine Menge Betäubungsmittel, einen geringen Bargeldbetrag, sowie das Mobiltelefon des 59-Jährigen mit und flüchtete unter Mitnahme des Tatmessers. So berichtet es die Polizei München.

Unbekannter attackiert Mann aus München - Messer in Brust gerammt

Der verletzte 59-Jährige konnte über seinen Nachbarn die Polizei und den Rettungsdienst verständigen lassen. Er wurde in eine Münchner Klinik verbracht und dort notoperiert. Inzwischen befindet er sich außer Lebensgefahr. Eine unverzüglich eingeleitete, umfangreiche Fahndung nach dem Messerangreifer blieb erfolglos. Die Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vor Ort sahen Beamte der Mordkommission am 11.07.2019 eine Person in der Untersbergstraße, auf die die bislang bekanntgewordene Personenbeschreibung passte. Nach Ansprache und weiteren Überprüfungen vor Ort wurde die Person aufgrund eines Tatverdachts vorläufig festgenommen. Es handelt sich hierbei um einen 32-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Festgenommene wollte sich nicht näher zum Tatvorwurf äußern und machte lediglich Angaben zu seinen Personalien.

München: Unvermittelte Messer-Attacke - Verdächtiger bereits zuvor polizeilich gesucht

Gegen ihn bestehen zudem weitere Fahndungsnotierungen in Bayern und Berlin, darunter ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vonseiten der Staatsanwaltschaft wurde derzeit noch kein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, da noch weitere Ermittlungen erforderlich sind.

Der Tatverdächtige wird am 12.07.2019, dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgeführt.

