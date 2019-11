„Schock-Ampel“ könnte Verkehrssünder in München erziehen: „Sobald ein Fußgänger bei Rot ...“

Ein Fußgänger geht bei Rot über die Straße, es quietschen Reifen wie bei einer Notbremsung! Zum Unfall kommt es nicht. Denn: Das Quietschen ist nur ein akustisches Signal, das abgespielt wird.

Vorbild Paris: Politiker wollen in München die sogenannte „Schock-Ampel“ einführen.

Die Maßnahme soll die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Simulierte Geräusche sollen Fußgänger abschrecken.

München - In Paris läuft seit 2017 die Kampagne „Don’t risk looking death in the face“. Die FDP will dies nun in einem Pilotversuch auch in München testen. Stadtrat Thomas Ranft sagt: „Jedes Jahr verunglücken in München zahlreiche Fußgänger, da rote Ampeln missachtet werden. Die Landeshauptstadt sollte die Idee aus Paris aufgreifen und an einer ausgewählten Straßenkreuzung durchführen.“

Europaweit sei Paris die Stadt mit den meisten Fußgängerunfällen. Die Pariser Verkehrsgesellschaft habe die Kampagne im Jahr 2017 gestartet, um Fußgänger auf die Gefahren einer Überquerung bei roter Ampel aufmerksam zu machen.

Kommt die „Schock-Ampel“ in München? FDP-Stadtrat will Sicherheit erhöhen

„Sobald ein Fußgänger die Kreuzung bei Rot überschreitet, wird dies digital registriert. In der Folge ertönen simulierte Geräusche von quietschen Autoreifen bei Notbremsung.“ Der erschrockene Gesichtsausdruck der Passanten wird ihm zudem am Ende des Zebrastreifens auf einer Videotafel präsentiert.

Im Jahr 2018 wurden drei Fußgänger bei einer Unfallserie zum Teil schwer verletzt, wie tz.de* berichtet. Ihre Ampel war seinerzeit allerdings auf „grün“ gestanden. Auch mit Radfahrern kommt es in der Landeshauptstadt immer wieder zu unschönen Begegnungen.