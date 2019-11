Einsatz vor Münchner Nobel-Club: Mann schwer verletzt - Ermittlungen gegen Polizisten laufen

Die Polizei verhaftete vor einem Nobel-Club in München einen Mann. Kollegen kamen mit einem VW-Bus zur Unterstützung. Daraufhin wurde der 27-Jährige schwer verletzt.

Update 25. November, 6.30: In ihrer Montagsausgabe nennt die tz Details zu dem Vorfall am Sonntagmorgen (24. November): Nach einer Schlägerei im Nobel-Club Heart am Lenbachplatz (Innenstadt) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Grund, warum der 27-Jährige ins Krankenhaus musste, war die Unachtsamkeit eines Polizisten (22). Dessen Einsatzfahrzeug überrollte den Partygänger! Am Sonntag gegen 1.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte wegen einer Prügelei am Lokal an. Die Schläger ergriffen die Flucht.

Als die Polizisten hinterherstürmten, konnten sie zwei Beteiligte, darunter einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, am Lenbachplatz auf der Freifläche vor dem Wittelsbacher Brunnen festnehmen. Die beiden Raufbolde leisteten erheblichen Widerstand, weshalb weitere Polizisten mit einem VW-Bus zum Lenbachplatz kamen. Als die Beamten aus dem Bus stürmten, um ihren Kollegen zur Hilfe zu eilen, unterlief dem 22-jährigen Fahrer ein folgenschwerer Fehler. Er stellte den Automatik-Schalthebel nicht auf „P“ sondern auf „N“. Deshalb ­rollte das Fahrzeug führerlos weiter, als alle ausgestiegen waren – direkt auf den Streithahn zu, der neben dem Brunnen am Boden saß.

Nach Vorfall vor Münchner Nobel-Club: Ermittlungen gegen Polizisten laufen

Die Polizisten versuchten noch, ihn wegzuziehen, doch der Bus war zu schnell. So konnten sie gerade noch selbst aus der Gefahrenzone springen. Der 27-Jährige jedoch wurde vom Fahrzeug erfasst, unterhalb der Frontstoßstange eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste anrücken, den VW-Bus mit Lufthebekissen anheben und den Mann bergen. Mit einem Rippenbruch kam er ins Krankenhaus.

Gegen den Polizisten, der den Bus gefahren hatte, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Erstmeldung (24. November, 6.30 Uhr):

München - Am Sonntag (24. November) kam es in einem Lokal am Lenbachplatz zu Körperverletzungsdelikten, bei denen die Beteiligten im Anschluss flüchteten. Das teilte die Polizei mit.

Im Zuge des Einsatzes konnten zwei Beteiligte, darunter ein Mann (27) aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, am Lenbachplatz auf der Freifläche vor dem Wittelsbacher Brunnen angetroffen werden. Beide Männer wurden festgenommen und leisteten dabei erheblichen Widerstand.

München: Polizeibus rollt führerlos weiter und erfasst Verhafteten

Ein VW-Bus der Polizei traf kurz darauf zur Unterstützung ein. Die Beamten verließen sofort das Fahrzeug, um den Kollegen zu helfen und Widerstandshandlungen der beiden Männer zu verhindern. Nach aktuellem Ermittlungsstand stellte der 22-jährige Fahrer des VW-Busses den Schalthebel der Automatik nicht auf „P“, sondern in die Position „N“.

Dadurch rollte das Fahrzeug einige Meter führerlos weiter. Der 27-jährige Festgenommene saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden. Als die Beamten das Heranrollen des Fahrzeuges bemerkten, gelang es ihnen nicht mehr, den 27-Jährigen rechtzeitig wegzuziehen. Dieser wurde daraufhin vom Fahrzeug erfasst und unterhalb der Frontstoßstange eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt.

Nach Unfall mit VW Bus der Polizei: Feuerwehr befreit 27-Jährigen

Die Feuerwehr wurde verständigt und barg den 27-Jährigen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, wurde eine externe Sachverständige hinzugezogen. Im Bereich des Unfallortes kam es deshalb noch für rund zwei Stunden zu Sperrungen, wie die Polizei mitteilte.

