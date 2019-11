Völlig unvermittelt: Unbekannter attackiert Frau (76) auf Rolltreppe - sie stürzt kopfüber ab 

Auf einer Rolltreppe in München wurde eine Frau brutal attackiert (Symbolbild).

München - Mitten in München kam es am Freitagmorgen (1. November) zur einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann stieß eine 76-Jährige die Rolltreppe am Stachus hinab. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Bislang konnte der brutale Täter nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Lesen Sie nachfolgend die Pressemitteilung der Polizei München im Wortlaut: Am Freitag, 01.11.2019, gegen 01.30 Uhr, befand sich eine 76-Jährige aus Thüringen am Karlsplatz. Dort benutzte sie eine Rolltreppe ins Sperrengeschoss der dortigen Bahnhofsanlage.

Nach Angaben von Zeugen näherte sich auf der Rolltreppe ein bislang unbekannter Mann der 76-Jährigen (etwa 25 Jahre, ungefähr 170 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Jacke) von hinten und stieß die Rentnerin mit beiden Händen gegen den Rücken. Die 76-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und sie stürzte kopfüber die Rolltreppe nach unten. Dabei verletzte sie sich schwer (Verletzungen am Kopf, Oberkörper und einer Extremität).

Der unbekannte Mann verließ den Tatort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der die Seniorin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei wurde verspätet über den Vorfall informiert. Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

