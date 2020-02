Kurz vor Mitternacht: Hooligan-ähnlicher Aufmarsch auf Bolzplatz - Polizei muss mit Großaufgebot aufrücken

In München kam es am Sonntagabend (9. Februar) zu einem Großeinsatz der Polizei. Auf einem Bolzplatz waren zwanzig Personen aneinander geraten. Dabei wurde ein Münchner schwer verletzt.

München - Die „Rudelbildung“ aus dem Fußball ist meistens ein Zeichen für Emotionen und umkämpfte Partien. Nicht so, wenn es zu einer solchen um kurz vor Mitternacht am Sonntagabend auf einem Bolzplatz in München kommt. So geschehen in Milbertshofen, wo es wegen einer Auseinandersetzung mit über 20 Personen zu einem Großeinsatz der Polizei kam.

Großeinsatz in München: Zehn Streifenwagen rücken an - Auseinandersetzung auf Bolzplatz

Am Sonntag (9. Februar 2020) kam es gegen 23:45 Uhr auf einem Bolzplatz am Anhalter Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit insgesamt über 20 Personen. Wie die Polizei berichtet war es im Vorfeld zu Beleidigungen und Anschuldigungen gekommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Da die Situation zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, fuhren insgesamt zehn Streifen zum Tatort.

Großeinsatz in München: Mehrere Streifen rücken aus - 21-Jähriger verletzt

Im Zuge der Auseinandersetzung kam es unter anderem zu einer Körperverletzung eines 21-jährigen Münchners. Dieser wurde mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden ging und schwer verletzt wurde. Er musste vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.

Massen-Schlägerei in München: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei hat zur Feststellung aller beteiligten Personen und ihrer individuellen Tatbeteiligungen sowie zum genauen Ablauf des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem starteten die Beamten einen Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium München 25 unter der 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

