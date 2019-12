Verzweifelter Anruf bei Polizei: Frau hat Angst vor Partner - dann rücken Spezialkräfte an

Ein Fall von häuslicher Gewalt hat in München Spezialkräfte auf den Plan gerufen (Symbolbild).

Großeinsatz in München: Der Anruf einer verzweifelten 27-Jährigen rief Spezialkräfte auf den Plan. Nun ermittelt die Polizei.

Weil sie sich vor ihrem Freund fürchtete, verständigte eine Frau in München die Polizei.

Spezialkräfte rückten an und nahm einen 30-Jährigen fest.

Nun stehen weitere Ermittlungen an.

Ein Fall von häuslicher Gewalt hat in München zu einem größerem Polizei-Einsatz geführt. Eine verängstigte 27-Jährige hatte zuvor die Polizei verständigt. Sie hatte angegeben, Angst um ihre Tochter zu haben.

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Donnerstag, 05.12.2019, gegen 17.15 Uhr, verständigte eine 27-jährige Münchnerin den Polizeinotruf, da sie kurz zuvor von ihrem 30-jährigen Lebensgefährten geschlagen worden sei.

München: Frau fürchtet sich vor aggressivem Freund - Spezialkräfte rücken an

Außerdem gab sie an, dass der 30-jährige Münchner hoch aggressiv sei, ein Messer bei sich trage und sie daher Angst um die gemeinsame Tochter habe, die noch bei ihm ist. Aufgrund dessen kam es in der Willibaldstraße zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach einer erfolgten Kontaktaufnahme um 20.30 Uhr mit dem 30-jährigen Münchner kam es zum Zugriff durch ein Sondereinsatzkommando. Hierbei konnte der 30-Jährige widerstandslos festgenommen werden.

München: Frau bittet Polizei um Hilfe - Polizei nimmt ihren Lebensgefährten fest

Eine Gefahr für die Tochter bestand zu keiner Zeit. Zum Schutz der 27-Jährigen und der beiden gemeinsamen Töchter wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen. Der 30-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt werden durch das Kommissariat 22 geführt.

