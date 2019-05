Paar macht besonderen Fund in Frauenkirche - und rettet so vielleicht Urlaub eines Touristen

Ein Paar aus Chemnitz machte in der Frauenkirche in München einen besonderen Fund. (Archivbild)

Ein Paar hat in der Frauenkirche in München einen besonderen Fund gemacht. Sie handelten richtig und retteten einem Touristen vielleicht so den Urlaub.

München - Es ist der Alptraum vieler Touristen: Im Urlaub etwas verlieren. Sei es das Handy, die Kamera oder sogar der Geldbeutel. So ging es nun einem Besucher aus Südkorea. Er hatte seinen Geldbeutel in München verloren - der prall gefüllt war.

München: Ehepaar macht in Frauenkirche besonderen Fund

Diese besondere Entdeckung machte am Mittwochvormittag ein Ehepaar aus Chemnitz, das ebenfalls in München zu Besuch war. In der Frauenkirche fanden die beiden den Geldbeutel, der mit über 20.000 Euro in bar gefüllt war, so die Mitteilung der Polizei. Das Paar machte sich auf zur Wache des Polizeipräsidiums München und gab den Geldbeutel dort ab.

Mitarbeiter der Frauenkirche München helfen Polizei bei Ermittlungen

Mitarbeiter der Frauenkirche konnten der Polizei dann helfen: Durch deren Angaben konnte die Polizei eine südkoreanische Reisegruppe ermitteln, die sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Kirche aufgehalten hatte.

Am Abend erschien dann ein 35-Jähriger aus genau dieser Reisegruppe bei der Polizei. Er habe glaubhaft den „Verlust sowie das Eigentum an dem Geldbeutel“ darlegen können, so die Polizei. Auch für das Ehepaar aus Chemnitz gab es ein erfreuliches Ende: Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Südkoreaner seinen Geldbeutel samt Bargeld wieder - nach „Herausgabe des Finderlohns in Höhe von über 700 Euro“.

mm/tz

Schlimmer Vorfall in München: Eine 40-Jährige ist um 4 Uhr morgens in München unterwegs zur Arbeit. Vor der U-Bahnhaltestelle bemerkt sie jemanden hinter sich. Als sie sich umdreht, wird es schlimm.



tz.de* berichtet immer aktuell Polizei-Meldungen aus allen Stadtvierteln Münchens.