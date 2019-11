Mitten in München: Mann will Kinder in sein Auto locken - mit „Katzen-Babys“

Am Donnerstagnachmittag hat in München ein Unbekannter versucht, zwei Kinder in sein Auto zu locken. Er erzählte den Kindern dabei von „Katzen-Babys“, die er ihnen zeigen wolle.

München - In der bayerischen Landeshauptstadt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem echten Grusel-Szenario für Kinder und deren Eltern gekommen. Wie die Abendzeitung berichtet, soll ein Mann in der Orleansstraße Kinder angesprochen und versucht haben, sie mit einer perfiden Masche in sein Auto zu locken.

Wie die Zeitung weiter schreibt, hatte der Mann die Kinder nahe des Ostbahnhofs in München gegen 16.30 Uhr angesprochen. Der Unbekannte habe demnach zwei Kinder, acht und zehn Jahre alt, angesprochen. Die Kinder berichteten im Nachhinein, dass der Mann von kleinen Katzenbabys in seinem Auto sprach. Diese wolle er den Kindern gerne zeigen.

Die Polizei bestätigte, dass Anzeige erstattet wurde. Die Kinder vertrauten sich am Donnerstagabend ihren Eltern an, wie charivari.de berichtet. Diese wandten sich umgehend an die Polizei.

Dem Bericht zufolge ist die Polizei jetzt verstärkt in dem Bereich mit Streifen, zivil und uniformiert, im Einsatz. Meldungen dieser Art kämen zwar häufig vor, jede einzelne davon werde aber sehr ernst genommen.

Die Polizei rät dazu, nicht in Panik zu verfallen. Eltern sollen ihre Kinder sensibilisieren, sich nicht auf Fremde einzulassen oder gar in ein fremdes Fahrzeug zu steigen.

