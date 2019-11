Obdachlosenunterkunft steht plötzlich in Flammen - bange Minuten für Bewohner

Bange Minuten für Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in München. Ihr Zuhause stand plötzlich in Flammen, jetzt ermittelt die Polizei.

Feuerwehreinsatz in München: Eine Obdachlosenunterkunft in Forstenried brannte plötzlich.

20 Bewohner mussten von Einsatzkräften befreit werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

München - Am Mittwochmorgen hat ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft für ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Ein Mitarbeiter einer Firma des Nachbargebäudes in Forstenried bemerkte dichten schwarzen Rauch im Bereich des zweiten und dritten Obergeschosses und rief umgehend den Notruf. Das berichtete die Feuerwehr München in einer Pressemitteilung.

Die Einsatzkräfte wurden bereits von mehreren aus dem Gebäude geflüchteten Personen erwartet. Eine Person hatte mit einem Feuerlöscher die erste Brandbekämpfung eingeleitet. Als der vorrückende Atemschutztrupp die Brandstelle erreichte, war das Feuer schon erloschen.

München: Brand in Obdachlosenunterkunft - Obergeschoss evakuiert

Der Trupp führte noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich. Aufgrund der starken Rauchentwicklung beschloss der Einsatzleiter, die etwa 20 Bewohner des zweiten Obergeschosses zu evakuieren, und forderte weitere Rettungsdiensteinheiten nach.

Bis zu deren Eintreffen kamen die Bewohner zum Schutz vor der Witterung in den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr unter. Anschließend wurden sie vom Rettungsdienst untersucht.

Obdachlosenunterkunft in München brennt - jetzt ermittelt die Polizei

Nachdem der verrauchte Bereich mit einem Hochleistungslüfter entraucht wurde, konnten alle zurück in ihre Wohnungen. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

mm/tz

