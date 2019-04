Frau in München vergewaltigt - doch trotz DNA-Treffer wird das Verfahren eingestellt

Eine junge Frau war in München mit ihren Freunden in einem Club feiern. Doch die Nacht endet dramatisch. Doch das Verfahren dazu wird eingestellt.

München - Der Vorfall liegt bereits sechs Jahre zurück. Damals war Nina Fuchs (36) mit Freunden in einem Club in München feiern. Ihre Freunde gingen früher nach Hause, sie blieb noch. Dann wachte sie in einem Busch in der Nähe auf, ihre Unterhose hing zwischen den Beinen. Die Erinnerungen kamen, es waren schwammige Bilder. Sie erinnert sich an zwei Männer, die vor ihr stehen, einer vergeht sich an ihr - der andere schaut zu.

Vergewaltigung in München: K.o.-Tropfen waren nicht mehr nachweisbar

Ihre Vermutung: Jemand habe ihr K.o.-Tropfen verabreicht. Sie vertraut sich ihrer Schwester an, die sie in die Rechtsmedizin bringt. Dort wird die Münchnerin untersucht. Die Medizinerin dokumentiert blaue Flecke, Schürfwunden, nimmt Vaginalabstriche, um so das Sperma des Manns festzustellen, der sie in der Nacht zuvor vergewaltigt haben soll. Die K.o.-Tropfen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nachweisbar.

Verfahren nach Vergewaltigung eingestellt: Das sind die Gründe

Damals gab es keine Übereinstimmung der DNA mit der Datenbank. Sechs Jahre später dann die Wendung: Der mutmaßliche Vergewaltiger wurde wegen einer anderen Sache verhaftet, jetzt gab es einen Treffer. Doch dann kam die Ernüchterung: Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Die Gründe, warum das Verfahren nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eingestellt wurde, und wie Nina Fuchs (36) mit dem Geschehenen umgeht, können Sie ausführlich auf tz.de* lesen.

mlu

*tz.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Im Fall um eine versuchte Vergewaltigung im Münchner Umland gab es ein Urteil. Dort wurde ein Tatverdächtiger nach einer versuchten Vergewaltigung freigesprochen - obwohl die Frau aus Dachau den Mann identifizieren konnte, berichtet Merkur.de*.