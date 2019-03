Masern-Fall in Münchner McDonald‘s-Filiale: Zu dieser Maßnahme greift das Unternehmen

Besucher einer McDonald‘s-Filiale in München könnten sich mit Masern angesteckt haben. Das Gesundheitsreferat warnt, jetzt äußert sich das Unternehmen.

Update 13. März, 14.05 Uhr: Auf Anfrage unserer Redaktion hat sich McDonald‘s Deutschland zum Vorfall in München-Trudering geäußert. „Alle Mitarbeiter von McDonald’s Deutschland und seiner Franchise-Nehmer müssen vor Arbeitsantritt eine Belehrung nach Artikel 43 des Infektionsschutzgesetzes vorweisen. Im Zuge dieser Belehrung werden sie unter anderem über das Tätigkeitsverbot bei bestimmten ansteckenden Krankheiten informiert, sowie über die Informationspflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber“, heißt es zur Politik des Unternehmens. Zudem fänden spezielle Mitarbeiter-Schulungen statt.

In dem nun vorliegenden Fall sei ein Mitarbeiter an Masern erkrankt. „Dieser ist nach Auftreten der ersten Symptome zu seinem Hausarzt gegangen, welcher ihn selbstverständlich umgehend krankgeschrieben hat. Der betroffene Mitarbeiter wurde in der Folge nicht mehr im Restaurantbetrieb eingesetzt“, erklärt ein Unternehmenssprecher. Dass das Gesundheitsreferat in einem solchen Fall die Öffentlichkeit informiert, entspreche dem üblichen Vorgehen.

Meldung von Dienstag: Masern-Alarm in Münchner McDonald‘s-Filiale: Mehrere Gäste infiziert?

München - Gäste einer McDonald‘s-Filiale in München könnten Kontakt zu einer an Masern erkrankten Person gehabt haben. Das hat das Referat für Gesundheit und Umwelt in der Rathaus-Umschau vom Dienstag bekannt gegeben. Es handelt sich um die McDonald‘s-Filiale in Trudering. Dort könnten Besucher am Montag, 4., und Mittwoch, 6. März, jeweils zwischen 11 und 19 Uhr, möglicherweise mit einer an Masern erkrankten Person in Berührung gekommen sein.

Gäste, die sich in den genannten Zeiträumen in diesem McDonald's aufgehalten haben und weder gegen Masern geimpft noch die Masernerkrankung durchgemacht haben, könnten sich dort angesteckt haben. Sie könnten nun selbst an Masern erkranken (ab acht bis zehn Tage danach). Aufgrund der bei Masern bekannten gefährlichen Komplikationen versucht das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) bei dieser meldepflichtigen Infektion, nicht immune Kontaktpersonen zu finden, um sie auf ihr mögliches Risiko hinzuweisen.

München: McDonald‘s-Gäste könnten sich mit Masern infiziert haben

Das RGU bittet deshalb diesen Personenkreis, sich umgehend im Sachgebiet Meldewesen unter 233-47809 zu melden. Bei Masern handelt es sich um eine hochansteckende Virusinfektion, die einhergeht mit Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Bindehautentzündung der Augen. Nachfolgend tritt ein Hautausschlag auf, der häufig hinter den Ohren und im Gesicht beginnt.

Für an Masern erkrankte Personen sowie, deren nicht immune Kontaktpersonen gilt nach dem Infektionsschutzgesetz ein Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Referat für Gesundheit und Umwelt, Sachgebiet Meldewesen, unter der Telefonnummer 233-47809 zur Verfügung.

