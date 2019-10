München: Seltsam gekleideter Mann fährt mit Axt U-Bahn - Großeinsatz endet mit Überraschung

In München hat ein Mann in der U-Bahn für Aufregung gesorgt. Er war seltsam gekleidet und trug eine Axt bei sich. Dies löste einen großen Polizeieinsatz aus.

München - Am Montag (14. Oktober), wurde die Münchner Polizei über Notruf durch einen U-Bahnfahrer der U-Bahnlinie U4 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in seinem U-Bahn-Zug ein maskierter, männlicher Fahrgast mit einem axtähnlichen Gegenstand in der Hand befinden würde.

München: Mann mit Axt in U-Bahn gesichtet - Kuriose Erklärung

Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zum U-Bahnhof Arabellapark beordert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort einen 25-jährigen Münchner feststellen, der sich seinen Angaben zufolge als Rollenspielfigur verkleidet hatte und in seiner Hand eine Schaumstoffaxt hielt.

Der junge Mann wurde dahingehend belehrt, dass seine Verkleidung zu Irritationen und Missverständnissen bei den anderen Fahrgästen geführt hätte. Die Maske und die Schaumstoffaxt wurden durch die Polizeibeamten vorsorglich sichergestellt.

München: Mann mit Axt sorgte bereits früher für Polizeieinsatz

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen ergab, hatte der 25-Jährige bereits am Freitag, 11.10.2019, gegen 09:30 Uhr für einen polizeilichen Großeinsatz gesorgt, als er in seinem Kostüm die Kapuzinerstraße in Richtung Goethestraße lief. Hierbei konnte der junge Mann von den eingesetzten Polizeikräften nicht aufgegriffen werden.

