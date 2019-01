Mann bricht an einem Abend in drei Häuser ein - beim letzten Mal ist alles anders

Eine Münchnerin traf in ihrer Wohnung auf einen Einbrecher - der hatte in Pasing und Obermenzing bereits zuvor sein Unwesen getrieben.

München - Am Mittwoch, 23.01.2019, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 21.00 Uhr, gelang es einem bisher unbekannten Täter in Pasing und Obermenzing in drei Einfamilienhäuser einzubrechen. Der Täter drang durch Aufhebeln der Terrassentüren in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte diese anschließend, wie die Polizei München berichtet.

Der Täter konnte in den drei Fällen insgesamt Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Im letzten Fall konnte die Wohnungsinhaberin den Täter sehen. Sie beschreibt diesen als männlich, etwa 180 cm groß, zwischen 80 und 90 Kilogramm schwer, bekleidet mit heller Mütze, heller Jacke und dunkler Hose.

Einbrüche in München: Polizei startet Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Schirmerweg, Eisenhartstraße und Georg-Jais-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

Lesen Sie bei:

Münchnerin (33) vor Wohnungstür von Mann attackiert - ihr Freund hört die Schreie

Gleich dreimal in München: Lidl will bei Filialen völlig neuen Weg gehen

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.