Kapitän meldet „Notlage“: Lufthansa-Maschine aus München bricht Flug ab

Wegen „technischer Unregelmäßigkeiten“ hat eine Lufthansa-Maschine ihren Flug von München nach Nantes vorzeitig abgebrochen.

Stuttgart/München - Die Sicherheitslandung in Stuttgart am Montagmorgen war nötig geworden, nachdem nicht näher beschriebene Unregelmäßigkeiten bemerkt worden waren, wie ein Sprecher der Airline auf Anfrage sagte.

Der Kapitän habe wegen einer „Luftnotlage“ den Flughafen Stuttgart angeflogen. Alle 73 Passagiere seien unverletzt und nach der Landung mit einem Bus zurück nach München gefahren worden. Von dort sollen sie ihre Reise nach Nantes (Frankreich) zeitnah fortsetzen können.

Lufthansa-Maschine aus München muss Flug abbrechen

Nach der außerplanmäßigen Landung sollte die Maschine in Stuttgart von Technikern untersucht werden. Zuvor hatte der SWR über den Zwischenfall berichtet.

