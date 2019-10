Schock am Münchner Hauptbahnhof: Kind im Rollstuhl stürzt auf U-Bahn-Gleis

Ein Kind im Rollstuhl ist am Dienstag am Münchner Hauptbahnhof auf die Gleise gestürzt. (Symbolbild)

Am Dienstag kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem Schreckmoment. Ein Kind im Rollstuhl stürzte auf die U-Bahn-Gleise. Es war mit seiner Mutter unterwegs.

München - Schreckmoment am Münchner Hauptbahnhof. Ein Kind im Rollstuhl ist am Dienstag auf ein U-Bahn-Gleis gestürzt.

Wie ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch bestätigte, ist das Kind hinter einem stehenden Kurzzug auf die Gleise gefallen.

München: Kind im Rollstuhl stürzt am Hauptbahnhof auf Gleise

Laut dem Bayerischen Rundfunk (BR) stürzte das Kind gegen 11.30 Uhr in den Gleisbereich der U-Bahn-Linien 4 und 5. Das Kind war demnach mit seiner Mutter unterwegs.

Der Nothalt wurde sofort gezogen. Wie der MVG dem BR bestätigte, war der Gleisbereich bereits vier Minuten später wieder frei. Das Kind wurde geborgen und kam verletzt in ein Krankenhaus.

