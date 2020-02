User völlig verwirrt - abgedrehtes Foto in Münchner U-Bahn aufgetaucht: „Warum liegt hier ein...?“

Die Münchner U-Bahn gilt eher als sauber und ordentlich. Jetzt hat aber ein Foto aus der App „Jodel“ Ungewöhnliches gezeigt. Ein bizarrer Gegenstand hat sich in ein Gleis verlaufen.

München - Bei knapp 1,5 Millionen Einwohnern kann es schon mal passieren, dass man Skurriles und Ungewöhnliches erlebt. Auch wenn München als meist recht ordentlich und sauber gilt, führt auch in der bayerischen Landeshauptstadt kein Weg dran vorbei, kuriosen Phänomenen einer Großstadt zu begegnen.

München: Kurioses Foto aus der U-Bahn sorgt für Begeisterung im Netz

Ein Foto aus der Münchner U-Bahn hat jetzt auf der App „Jodel“ für Begeisterung gesorgt. Ein User hielt das kuriose Bild fest, dass in der U-Bahn Station „Am Hart“ entstand. Erst wenn man genauer hinsieht, erkennt man den ungewöhnlichen Gegenstand auf dem Bild. Doch zuerst kommt man ins Grübeln: Was liegt dort auf dem Gleis? Eine Bierflasche? Zumindest wäre das in München nun wirklich kein besonderer Anblick.

Irres Foto aus Münchner U-Bahn auf „Jodel“ - Thermostat liegt auf den Gleisen

Schaut man genauer hin, erkennt man den Gegenstand. Ein Thermostat hat sich auf die Gleise der Münchner U-Bahn verlaufen. Und tatsächlich, schaut man sich das Bild ganz genau an, ist in der Tat der Griff einer Heizung zu erkennen. Der User stellt direkt die nicht unberechtigte Frage: „Warum liegt hier ein Theromstat rum?“ Auch wir können lediglich Spekulationen vorantreiben, jedoch auch nach investigativer Recherche die Biografie des Gegenstands nachvollziehen. Eventuell ist sie mit ihrem Besitzer in einen Streit geraten, der sie daraufhin wutentbrannt „entsorgt“ hat. Es ist aber auch möglich, dass das Thermostat fallen gelassen wurde und sich selbst ihren Weg in den nicht ungefährlichen Ort gesucht hat.

+ Auf „Jodel“ ist ein skurriles Bild aufgetaucht. © Jodel

In Münchner U-Bahn: Thermostat liegt auf Gleis - erst kürzlich irrer Fall in München

Wir werden wohl nie erfahren, was hinter der Geschichte mit dem Thermostat steckt. Auch in der Münchner S-Bahn ist zuletzt ein irres Foto aufgetaucht. Ein Kakadu fuhr in einem Zug als Fahrgast mit. Eine wilde Fahrt legte auch eine Ex-Bachelor-Kandidatin hin. Sie bretterte mit knapp 200 km/h durch die Münchner Innenstadt.*

