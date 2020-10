Corona-Ausbruch auf Intensivstation in Großhadern: Drei Patienten bei Aufnahme negativ - und jetzt infiziert

Schock im Klinikum Großhadern in München: Auf der Intensivstation ist das Coronavirus ausgebrochen. Die Betroffenen infizierten sich erst im Krankenhaus mit dem VIrus.

München - München in der Corona-Starre. Zuletzt wurde bekannt, dass 33 Bewohner des BRK-Altenheims am Kieferngarten infiziert sind. Jetzt der nächste Schock am Klinikum Großhadern: Dort ist es auf der Intensivstation zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Betroffen sind drei Patienten. Sie mussten verlegt und isoliert behandelt werden, etliche Klinik-Mitarbeiter sind in Quarantäne.

Kliniksprecher Philipp Kreßirer bestätigt: „Im Rahmen von Routineuntersuchungen bei Patienten auf einer Intensivstation am Campus Großhadern sind zunächst zwei Patient*innen, im weiteren Verlauf ein/e dritte/r Patient*in positiv getestet worden.“ Betroffen sei die Intensivstation ITS 2. Durch Abstriche wurden die Infektionen festgestellt.

Coronavirus München: Patienten infizierten sich auf der Intensivstation

Die betroffenen Patienten waren nicht ursprünglich wegen einer Corona-Infektion in der Klinik, sondern infizierten sich erst auf der Intensivstation. „Wir haben noch keine Erklärung“, sagt Kreßirer. Der Ursprung der Infektion sei unklar. Das Klinikum forsche jetzt intensiv nach. Klar ist aber auch: Einen externen Zugang, etwa für Besucher, gibt es im Klinikum derzeit nicht auf der Intensivstation. Zutritt hat nur medizinisches Personal.

Kreßirer: „Mit Bekanntwerden der Infektionen ist das gehäufte Auftreten an das Gesundheitsamt gemeldet worden, alle Kontaktpersonen sind ermittelt und getestet worden. Im Rahmen der Infektionsketten ist auch Personal der Intensivstation betroffen, aber keine weiteren Patienten.“ Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter liege „noch im einstelligen Bereich“: Sie seien in Quarantäne. „Das Infektionsgeschehen sei aktuell eingegrenzt.

Die nun infizierten Patienten „hatten zunächst einen negativen Befund", so der Sprecher. Später war dieser aber positiv – ausgerechnet auf der Intensivstation. Mittlerweile konnten die Patienten aber wieder auf Normalstation verlegt werden, „wo sie isoliert sind und weiter behandelt werden", bestätigt das Klinikum.