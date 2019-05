Drohung gegen Gymnasien: Münchner soll verdächtige Mail verfasst haben - Polizei prüft Hintergründe

Eine Bedrohungslage in drei Münchner Schulen hat die Polizei am Dienstagmorgen alarmiert (Symbolbild).

Aufregung in der Landeshauptstadt: Drei Schulen in München wurden am Dienstagmorgen durchsucht. Gegen eine Einrichtung im Landkreis wurde eine Bombendrohung ausgesprochen.

Alarm am Dienstagmorgen: Drei Schulen in München wurden aufgrund einer Bedrohungslage durchsucht.

Neben Dante- und Klenze-Gymnasium im Stadtteil Sendling war auch die Unterschleißheimer Rupert-Egenberger-Schule im Landkreis München betroffen.

Die Polizei berichtet im Falle der Sendlinger Schulen vom Eingang einer E-Mail mit „interpretationsfähigem Inhalt“. In Unterschleißheim hatte ein Unbekannter mit einer Bombe gedroht.



Inzwischen sind die Einsätze an den Einrichtungen abgeschlossen. Ein Verdächtiger wird derzeit vernommen.

11.34 Uhr: Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird derzeit ein 30-jähriger Münchner vernommen. Er steht in Verdacht, die Droh-Mail gegen die beiden Münchner Gymnasien verfasst zu haben.

München: Nach Drohungen an drei Schulen - Polizei-Einsätze beendet

10.32 Uhr: Die Polizei ihren Einsatz an der Rupert-Egenberger-Schule abgeschlossen. Gefährliche Gegenstände haben die Beamten vor Ort nicht gefunden. Nun sollen kriminalpolizeiliche Ermittlungen die Hintergründe der Bombendrohung aufklären. Die Elternhotline der Stadt Unterschleißheim ist unter der Telefonnummer 089/3100900 erreichbar. Derzeit werden noch etwa 130 Kinder von Lehrern und Münchner Hilfsorganisationen.

10.24 Uhr: Einen Zusammenhang zwischen den Bedrohungslagen an den Münchner Gymnasien und den Vorkommnissen am sonderpädagogischen Förderzentrum in Unterschleißheim gibt es offenbar nicht. Das teilte die Polizei vor wenigen Minuten mit.

9.47 Uhr: Nach Informationen von merkur.de* sind derzeit alle Zufahrtsstraßen zur Unterschleißheimer Rupert-Egenberger-Schule gesperrt. Spürhunde durchsuchen das Gebäude nach möglichem Sprengstoff. Man gehe jedoch nicht davon aus, eine Bombe zu finden, sagte ein Sprecher.

9.30 Uhr: Inzwischen hat eine Sprecherin der Polizei erklärt, was den Einsatz an den beiden Münchner Gymnasien ausgelöst hat. Über E-Mail sei dort gegen 7.30 Uhr eine Nachricht mit „interpretationsfähigem Inhalt“ eingegangen. Danach sei ein Standardprozedere angelaufen. Die Schulen seien gar nicht erst für den Unterricht geöffnet worden. Zu einer Räumung sei es faktisch nicht gekommen, nachdem sich noch keine Schüler im Gebäude befunden hätten. Mittlerweile ist der Einsatz vor Ort abgeschlossen, eine Bedrohungslage kann ausgeschlossen werden. An beiden Schulen findet heute kein Unterricht statt.

Nach dem Eingang einer E-Mail gab es am Dante- und Klenze-Gymnasium einen größeren Polizeieinsatz, der inzwischen vor Ort beendet ist.



Für die Schüler bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Ermittlungen laufen.



Die Schulen bleiben nach Entscheidung der Schulleitung geschlossen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 21, 2019

Einsatz in Unterschleißheim: Mann spricht Bombendrohung aus

Im Falle der Unterschleißheimer Schule sei eine Angestellte von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser habe sie auf eine „geplante Aktion“ mit einer Bombe aufmerksam gemacht. Auch dort sei es zu keiner Räumung gekommen. Der Einsatz läuft noch, Einsatzkräfte suchen das Gebäude ab. Nach Aussage des Landratsamts München werden die Schulkinder derzeit betreut.

9.22 Uhr: Etwa zehn Polizeistreifen sind laut eines Sprechers derzeit am Klenze-Gymnasium im Einsatz. Von einer Bombendrohung gehen die Beamten derzeit nicht aus.

In München: Dante- und Klenze-Gymnasium durchsucht: Erstmeldung von 9 Uhr

München - Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wurden am Dienstagmorgen zwei Münchner Gymnasien geräumt. Es handelt sich um das Dante-Gmnasium und das Klenze-Gymnasium im Stadtteil Sendling. Die beiden Schulgebäude liegen direkt nebeneinander. Aktuell läuft auch ein Großeinsatz der Polizei an der Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim, wie merkur.de* berichtet. Nach ersten Informationen soll ein bislang Unbekannter eine Drohung ausgesprochen haben.

München: Drei Gymnasien nach Bedrohungslage geräumt

Am Dante-Gymnasium soll sogar für den ganzen Tag der Unterricht ausfallen. Auch die für heute anstehenden Kolloquiumsprüfungen sind abgesagt, wie die Schule auf ihrer Homepage vermeldet. Die Polizei teilte mit, dass die Bedrohungslage noch unklar sei. „Wir sind gerade dabei, das abzuklären“, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

mag/lks

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.