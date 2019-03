Blutige Attacke am Bahnsteig: Unbekannter geht mit Stein auf Mann (24) los

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es an einem Münchner S-Bahnhof gekommen. Ein Mann wurde dabei mit einem Stein attackiert.

München - Unbekannte Personen gerieten am Samstagmorgen (2. März) gegen 06.10 Uhr in der S1, auf der Fahrt vom Ostbahnhof Richtung Freising, mit einer fünfköpfigen Personengruppe in verbalen Streit. Am Haltepunkt Hirschgarten verließ die unbekannte Gruppe die S-Bahn, wie tz.de* berichtet.

Unvermittelt zog einer der Unbekannten dabei einen Stein aus seiner Jackentasche und warf ihn einem 24-jährigen Senegalesen ins Gesicht. Der Senegalese erlitt hierbei eine blutende Wunde am Kinn, die in einem Krankenhaus in München behandelt werden musste. Im Anschluss an den Steinwurf flüchteten der Täter und dessen Begleiter unerkannt.

München: Mann wirft Stein - 24-Jähriger muss ins Krankenhaus

Der Verletzte betätigte den Notruf und wartete mit seinen vier Begleitern am Bahnsteig der Donnersbergerbrücke auf alarmierte Kräfte von Landes- und Bundespolizei. Die Bundespolizei in München wertet die Videoauswertung der S-Bahn aus um ggf. den Täter ermitteln zu können.

