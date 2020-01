Mit blutenden Wunden am Kopf: Bauarbeiter finden schwer verletzten Mann, der nur noch Unterwäsche trägt

Die Polizei München sucht Zeugen. Sie will ermitteln, wie sich ein 47-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen zuziehen konnte.

Schlimmer Fund in München: Bauarbeiter stießen auf einen schwer verletzten Mann.

Der 47-Jährige war lediglich mit Unterwäsche bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich umgehend zu melden

München - Am Marsfeld in München fanden Arbeiter auf einer Baustelle einen schwer verletzten Mann. Die Polizei sucht Zeugen; bislang sind die Hintergründe des Falls mehr als schleierhaft.

Bauarbeiter finden schwer verletzten Mann in München

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Donnerstag, 16.01.2020, gegen 7 Uhr, wurde von Mitarbeitern einer Baustelle ein 47-jähriger Pole lediglich mit Unterwäsche bekleidet aufgefunden.

Da der 47-Jährige stark unterkühlt war und am ganzen Körper Schürfwunden sowie Platzwunden am Kopf hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass sich der 47-Jährige nicht selbst verletzt hat. Er konnte bislang jedoch noch keine Angaben zum Sachverhalt machen.

München: 47-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen wegen einer vermutlich gefährlichen Körperverletzung werden durch das Kommissariat 25 geführt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

Ein weiterer Fall von Gewalt beschäftigt aktuell die Polizei in München: Ein 18-Jähriger stieg mit seiner Freundin (15) in eine S-Bahn und setzte sich neben einen 20-Jährigen, der Musik hörte. Als er ihn anfasste, eskalierte die Situation.