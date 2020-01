Versuchtes Tötungsdelikt in München: 20-Jähriger schwer verletzt - Wurde Opfer von Schüssen getroffen?

Ein versuchtes Tötungsdelikt ereignete sich in der Nacht auf Samstag in München-Allach.

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in München-Allach offenbar ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein 20-Jähriger wurde attackiert, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Versuchtes Tötungsdelikt in München-Allach.

Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag schwer verletzt aufgefunden.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, nach weiteren Tatverdächtigen wird gefahndet.

Update vom 29. Dezember, 18.15 Uhr: Die Mordkommission der Polizei arbeitet seit der Nacht zu Samstag auf Hochtouren. Ein Tatverdächtiger (20) konnte schon wenige Stunden nach dem verhängnisvollen Streit festgenommen werden. Der 20-jährige Münchner mit serbischen und rumänischen Wurzeln wurde gegen 5.30 Uhr vom SEK überwältigt. Nach einem zweiten Mann lief gestern noch die Fahndung. Beide sollen in einer „persönlichen Beziehung“ zu dem Opfer stehen. Dieser 20-jährige Münchner besitzt die kroatische Staatsbürgerschaft. Gemein haben alle Beteiligten, dass es laut einer Polizeisprecherin „Bezugspunkte nach Allach“ gibt. Warum sie in Streit gerieten und was dem Opfer angetan wurde: Dazu gab es bisher keine Informationen vom Präsidium. „Derzeit ist unklar, wodurch die Verletzungen dem 20-Jährigen beigebracht wurden.“

Das bedeutet wohl, dass es sich nicht um eindeutige Schusswunden handeln kann. Auch der Ablauf der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.

Update vom 29. Dezember, 10.39 Uhr: Im Fall des attackierten 20-Jährigen ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Sie suchte noch am Sonntag einen möglichen weiteren Tatverdächtigen, wie eine Sprecherin sagte. Spezialeinsatzkräfte hatten noch in der Tatnacht rund vier Stunden nach dem Vorfall den anderen Beschuldigten festgenommen.

Das Tat-Opfer befindet sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Er befinde sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr, teilten die Beamten am Samstagnachmittag mit. Das Tatmotiv sei wohl in einer persönlichen Beziehung der Beteiligten zu suchen.

Versuchtes Tötungsdelikt in München: 20-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

München - Was genau in der Nacht zu Samstag in München-Allach geschah, ist noch unklar. Im Kreuzungsbereich Naglerstraße Ecke Paul-Ehrlich-Weg soll ein 20-Jähriger von einem oder mehreren Tätern gegen 1.30 Uhr attackiert worden sein. Bei der Kreuzung soll es sich zugleich um den Tatort handeln.

Dabei wurde der junge Mann zunächst schwer verletzt, Einsatzkräfte wurden kurz darauf alarmiert. Das Opfer hatte laut Mitteilung gegen 1.30 Uhr selbst die Polizei gerufen und gesagt, dass es bei einem Angriff an einer Straßenkreuzung im Stadtteil Allach schwer verletzt worden sei. Eine Streife fand den stark blutenden 20-Jährigen.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Opfer zur weiteren Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilt. Der 20-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung mit den zunächst Unbekannten schwer verletzt, befindet sich zurzeit jedoch nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

München: Versuchtes Tötungsdelikt auf offener Straße: 20-Jähriger schwer verletzt

Ob es sich bei dem Angreifer um eine Person oder um mehrere Täter handelt, ist noch unbekannt. Aktuell wird nach einem möglichen weiteren Tatverdächtigen gefahndet. Die Ermittler sicherten umfassend Spuren am Tatort. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein ebenfalls 20-jähriger Münchner als einer der Tatverdächtigen ermittelt werden. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn gegen 05:30 Uhr in München fest.

Derzeit ist unklar, wodurch dem 20-Jährigen seine Verletzungen beigebracht wurden. Auch die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind unklar. Im Rahmen erster Vernehmungen wurde bekannt, dass bei der Auseinandersetzung mehrere Schüsse fielen. Die Ermittler vermuten das Tatmotiv in einer persönlichen Beziehung der Beteiligten.

