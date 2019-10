18-jährige Schülerin mitten in München vergewaltigt - zunächst gab sich der Täter noch hilfsbereit

In einem Park in München wurde eine 18-jährige Schülerin vergewaltigt (Symbolbild).

Mitten in der Nacht wurde eine junge Frau (18) in München vergewaltigt. Der Tatverdächtige nutzte ihre Lage schamlos aus.

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. bzw. 20. Oktober) war eine 18-jährige Münchnerin nach einer Party im Rathaus in der Innenstadt unterwegs. Um kurz vor 2 Uhr ging sie zum Herzog-Wilhelm-Park, wo sie mit einem unbekannten Mann ins Gespräch kam. Plötzlich bekam die 18-Jährige großen Durst, doch sie hatte kein Geld mehr dabei. Daraufhin bot ihr der Mann an, ihr bei einer Tankstelle um die Ecke etwas zu trinken zu kaufen, wie die Polizei München mitteilte.

München: Schülerin in der Innenstadt vergewaltigt - Täter flüchtete

Er forderte sie zunächst auf, zu warten und versuchte sie gleichzeitig zu küssen, ihr unter das T-Shirt zu fassen und ihre Hose zu öffnen. Nachdem sie auf sein Gebahren ablehnend reagiert hatte, schlug der Täter ihr unvermittelt ins Gesicht. Danach zog er ihr die Hose bis zu den Knien herunter und vergewaltigte sie.

Da die Schülerin vor Schmerzen aufschrie, wurden Passanten aufmerksam: Der Täter ergriff die Flucht. Die Zeugen alarmierten wenig später Polizei und Rettungsdienst - die 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Mann vergeht sich in München an 18-Jähriger - Streifen fahnden nach Täter

Über 20 Streifen machten sich daraufhin sofort auf die Suche nach dem Täter. Die Beamten konnten auch Videoaufzeichnungen vom Bereich um den Tatort sicherstellen und im weiteren Verlauf wurden gezielte und verstärkte Fahndungsmaßnahmen im Tatortbereich durchgeführt.

Die groß angelegte Fahndung hatte schließlich Erfolg: Am Montagnachmittag konnte der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Afghane, von zivilen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Er kam in eine Haftanstalt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen der Vergewaltigung aufgenommen.

mm/tz

