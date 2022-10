Monty Python-Star macht sich über Stuttgart lustig

Monty Python-Star macht sich über Stuttgart lustig. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Stuttgart hat viele schöne Ecken – der Bereich um den Hauptbahnhof gehört seit Beginn der Stuttgart 21-Baustelle aber nicht dazu. Lesen Sie hier, was John Cleese dazu meint:

Seit Jahren wird der Hauptbahnhof im Rahmen von Stuttgart 21 umgebaut und soll in Zukunft unter der Erde liegen. Bereits vor dem Beginn der Bauarbeiten hat der Umbau für viel Unmut bei der Bevölkerung gesorgt. Doch auch Gäste der Hauptstadt, die mit dem Zug anreisen oder an der Baustelle in einem Hotel wohnen, sehen nicht gerade die Sonnenseite Stuttgarts. Dazu gehört auch Comedy-Legende John Cleese, der in Stuttgart auftritt – und nicht zufrieden ist.

HEIDELBERG24 verrät, wie Monty Python-Star John Cleese sich über Stuttgart lustig macht.

Als der Leiter der Pressestelle Stuttgart, Sven Matis, den Tweet entdeckt, versucht er sofort, die Ehre seiner Stadt zu retten – ohne Erfolg! (dh)