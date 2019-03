Dreister Autofahrer verursacht Unfall mit zwei Verletzten auf A5 und rast davon - Polizei sucht Zeugen

Auf der A5 hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht und fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Langen/Mörfelden-Walldorf - Nach einem Unfall auf der A5 in Südhessen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Grund: Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Unfallflucht auf A5: Verursacher fährt einfach weiter

Was war passiert? Am Donnerstagmorgen gegen 5:00 Uhr wechselte der Fahrer eines kastenförmigen Wagens, vermutlich ein Sprinter, an der Anschlussstelle Langen/Mörfelden plötzlich auf die äußere linke Fahrspur. Hinter ihm konnte ein 31-jähriger Autofahrer nicht rechtzeitig bremsen, wich nach rechts aus und prallte auf einen Kleintransporter. Der Fahrer des Transporters, ein 46-jähriger Mann aus Polen, streifte daraufhin die Betonschutzwand und kam zum stehen.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 47.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher des kastenförmigen Autos setzte seine Fahrt unbehindert fort.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei bittet in dem Fall um Mithilfe: Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

(red)

